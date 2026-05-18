米株価指数先物下落、米イラン軍事衝突懸念 東京時間07:10現在 ダウ平均先物JUN 26月限49463.00（-154.00-0.31%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7419.50（-12.75-0.17%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29184.50（-47.25-0.16%）