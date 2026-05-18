◇インターリーグホワイトソックス9―8カブス（2026年5月17日シカゴ）ホワイトソックスは17日（日本時間18日）、同じシカゴを本拠地とするカブスとの「ウインディー・シティー・シリーズ」に延長10回9―8でサヨナラ勝利。シリーズも2勝1敗と勝ち越し、今季初の貯金2とした。チームは過去3年間100敗以上を続けていたとあり、「貯金2」も22年9月22日以来「1333日」ぶりとなった。前日に16、17号と2本塁打をマークし、ア