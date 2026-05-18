◇インターリーグドジャース10―1エンゼルス（2026年5月18日アナハイム）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に先発登板し、メジャー自己最長となる7回を投げ、4安打1失点の好投で2勝目を挙げた。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は5打数3安打2打点と活躍。10―1の快勝で5連勝を飾った。初回は1死からトラウトに右中間へ二塁打されたが、シャヌエルをフォークボールで空