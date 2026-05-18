将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）が糸谷哲郎九段（37）を破り、ストレート防衛で自身初の4連覇を達成した第84期名人戦七番勝負第4局。大熱戦の末に決着を迎えた5月17日の対局終盤、ABEMAの中継では関東と関西の「秒読み」に関するマニアックな話題が取り上げられ、ファンの間で反響を呼んだ。【映像】本局は関西流！記録係による秒読み（実際の映像）大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」を舞台に