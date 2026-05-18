＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館【映像】宇良の上体が「90度」に曲がった衝撃光景前頭十五枚目・翔猿（追手風）と前頭十一枚目・宇良（木瀬）。角界の“人気＆曲者”対決はファンの想像と期待の斜め上を行く“情報過多”な大熱戦となった。翔猿が勢いよく土俵下に吹っ飛び、客席の奥深くへ突っ込んでいくド派手なシーンが反響を呼んだが、ファンの注目はもう一つ。土俵際で上体を「90度」に反らせて熱戦を演出