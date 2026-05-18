【天気】東北〜九州は晴れるでしょう。にわか雨もなく、洗濯日和になりそうです。強い紫外線による日焼けにご注意ください。沖縄も日中は晴れますが、所々でにわか雨がありそうです。北海道は雲が多く、北部は夜から雨になるでしょう。【日中の気温】17日（日）と同じか高いでしょう。兵庫県の豊岡や大分県の日田は35℃を予想しており、全国で今年初めての猛暑日になりそうです。東北〜九州・沖縄は30℃以上の真夏日のところが多い