エンゼルス戦に先発したドジャース・佐々木＝アナハイム（共同）【アナハイム共同】米大リーグは17日、各地で行われ、ドジャースの佐々木はアナハイムでのエンゼルス戦に先発してメジャーで自己最長の7回を投げ、4安打1失点で2勝目（3敗）を挙げた。米移籍後最多の8奪三振。「1番・指名打者」で出場した大谷は四回に2点適時打を放ち、5打数3安打2打点だった。10―1で大勝したチームは連勝を5に伸ばした。ホワイトソックスの村