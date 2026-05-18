18日未明、三重県津市の住宅を兼ねた木工所で火事があり、3人の家族のうち1人がヤケドをし、残る2人とは現在も連絡が取れていません。18日午前1時15分ごろ、津市美杉町八知の加藤隆(75)さんが住む住宅兼木工所が「燃えている」と、加藤さんの妻から119番通報がありました。警察によりますと、燃えた建物は木造2階建てで、およそ5時間が経っても鎮火には至っていません。出火当時、建物には加藤さんと妻・邦子さん(74)、そ