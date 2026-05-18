■MLBエンゼルスードジャース（日本時間18日、エンゼル・スタジアム）ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのエンゼルス戦に今季8度目の先発、7回、91球を投げて被安打4、奪三振8、四死球0、失点1（自責点1）。メジャー自己最長の7回、メジャー自己最多の8奪三振を奪う好投、2勝目の権利を手にマウンドを中継ぎに託した。ドジャースはT.グラスノー（32）が腰痛で故障者リスト入り、ようやく復帰したB.スネル（33）も1試合登板で