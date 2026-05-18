今回は、単身赴任を報告した夫に妻が反撃したエピソードを紹介します。単身赴任なんか許さない…「私の夫は浮気しています。最近はほぼ毎週末家にいませんし、帰ってくると甘い女性用の香水の匂いを漂わせているんです。それに、これまでスマホをよくテーブルの上に出しっぱなしにしていましたが、そういうこともなくなりました。そんなある日、夫に『俺、単身赴任するから』と嬉しそうに言われ、ものすごくモヤモヤしました。単身