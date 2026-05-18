50人の恋人＝マイラブを持つ主人公・谷崎真奈美の周囲で、愛する男性たちが次々と殺害されていく奇想天外なストーリー展開で話題を集めている『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系）。本作で連続ドラマ単独初主演を飾り、異色の主人公・谷崎真奈美を魅力たっぷりに演じているのが森カンナだ。 参考：森カンナはすべてが“メロい”！『あやひろ』『めおと日和』など大活躍の2025年 怒涛の撮影の日々を送る彼女に