昨年１１月に大分市佐賀関（さがのせき）で住宅など１９６棟が焼損した大規模火災は、１８日で発生から半年となる。当時、市消防局東消防署長として現場で陣頭指揮を執った定野浩之・消防監（５７）（現・おおいた消防指令センター長）が読売新聞の単独取材に応じ、緊迫した消火活動を明かした。（林尭志、森咲野花）最大レベル態勢「速報大分市佐賀関で火災発生」。昨年１１月１８日午後６時半過ぎ、市内の自宅にいた定野さ