陸上セイコーGGP陸上のセイコーゴールデングランプリ（MUFGスタジアム＝国立競技場）は17日、女子100メートル障害で田中佑美（富士通）が12秒81秒（向かい風0.9メートル）の日本勢トップの2位に入った。同じ東京世界陸上代表の3位・福部真子、4位・中島ひとみらが揃った一戦で、向かい風ながら自己ベストに0秒01に迫る好タイム。しかし、レース後に打ち明けたのは思わぬ“格闘”だった。「アキレス腱の痛みがあって。正直、昨日