新しい食感で話題を集めるドーナツが、【ミスタードーナツ】から再び登場。ここ数年、生ドーナツやマラサダなど、さまざまなドーナツが注目されていますが、今回の新商品のヒントとなったのは、台湾ドーナツなんだそう。そこで今回は、SNSでも話題の「限定ドーナツ」を紹介します。 ひと口食べて驚く新食感 4月27日より販売中の「サクぽふん ミルクシュガー」は、台湾