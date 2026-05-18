娘はお菓子作りに夢中で、その日も溶かしたチョコレートにトッピングをする簡単なお菓子作りに真剣に取り組んでいました。 完成したものは、マシュマロやカラースプレーがたっぷり乗せられ、チョコレートの表面が見えないほど大胆な仕上がりでした。 どこから食べればよいのか迷うほどの出来栄えに、娘は満足そうな表情である言葉を口にしたのですが……。 良く言えば……超個性的だが