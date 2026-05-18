◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）牝馬クラシック２冠目、第８７回オークス・Ｇ１は２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。中心は桜花賞を制したスターアニス。Ｇ１・３連勝で、史上１８頭目のクラシック牝馬２冠を達成できるかに注目が集まる。トライアルのフローラＳを制したラフターラインズに加え、母にＧ１馬を持つ良血のアランカール、ドリームコアなど好メンバーが顔