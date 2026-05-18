◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、佐々木朗希投手（２４）も先発した敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、打者として出場した試合では、４月２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦以来１４試合ぶりで今季３度目となる１試合３安打を放った。試合前に２割４分７厘だった