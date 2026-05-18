ハリウッドや世界で活躍するフランス人俳優のジャン・レノが19日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)に出演する。 【写真】永遠とも思えるシブさ 現在、日本が初公演となる自身の半生を語る一人舞台で来日中。東京芸術劇場シアターウエストで24日まで公演し、その後7月19日まで北は宮城から、南は福岡まで全国で公演する。現在77歳の名優が今回、新たな挑戦として選んだのは日本での舞台