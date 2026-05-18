落語家・柳家花緑が16日、自身のインスタグラムを更新し、祖父である五代目柳家小さんさんの思い出をつづった。同日は小さんさんの命日に当たる。 【写真】今でも「うまいねぇ」と聞こえてきそう！「あさげ」のCMに出演した小さん師匠 花緑は「祖父であり師匠である五代目柳家小さん（享年87）亡くなって24年。命日5月16日」と説明を含めて前置き。「聞いてほしい話。お稽古してほしい噺。見てほしい物。一緒に行きたい場