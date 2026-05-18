中学校に入学してもうすぐ2カ月。部活にも少しずつ慣れてきた頃ですが、いよいよ「初めての定期テスト」が近づいてきましたね。 【写真】お菓子で受験応援!メーカーの思い｢験担ぎ｣から｢寄り添う仲間｣へ こんにちは。おうち受験コーチングの鈴木詩織です。 小学校の時の単元ごとの「カラーテスト」とは違い、中学校の定期テストは出題範囲が広く、学年の順位もはっきりと出ます。 実は、この