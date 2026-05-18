アロウカMF福井へのスポルティング関心はなしかポルトガル1部アロウカに所属する日本人MF福井太智は、国内強豪のスポルティングが興味を示していると報じられているなか、その移籍噂が立ち消えとなっている。ポルトガル紙「レコルド」が報じている。福井はアロウカで中盤の主力として定着しており、チームを牽引する存在として評価を高めてきた。今年1月には公式戦通算50試合出場という節目を達成しており、昨季より名門バイエ