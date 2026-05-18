塩貝健人と藤田譲瑠チマがマッチアップブンデスリーガは現地時間5月16日に第34節が行われた。DF安藤智哉、MF藤田譲瑠チマ、FW原大智が所属するザンクト・パウリとFW塩貝健人が所属するヴォルフスブルク、共に残留争いの渦中にいるクラブが最終節で激突したなか、日本人同士の激しいマッチアップが繰り広げられた。残留が懸かった一戦で互いの闘争心がぶつかりあった。試合終了間際の後半アディショナルタイム5分、途中出場のヴ