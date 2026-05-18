韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と高市早苗首相が19日、李大統領の故郷である慶尚北道安東（キョンサンブクド・アンドン）で3回目の首脳会談を行う。1月に奈良県で開かれた首脳会談以来、4カ月ぶりだ。両首脳は会談で、韓日関係の発展方向について幅広く議論し、経済や社会、国民保護など民生に関連した分野で実質的な協力を強化する方策を導き出す予定だ。中東情勢を含む地域内の安保や国際情勢についても意見を交わすとみ