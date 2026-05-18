人工知能（AI）半導体好況を享受する韓国と日本が全く異なる風景を見せている。韓国では過去最大級の半導体超過税収を国民に還元する「国民配当」論争とサムスン電子労組の大規模スト予告が重なり、「好況の果実をだれが持っていくのか」という分配が争点に浮上した。これに対し日本では政府が半導体企業に補助金と出資を大挙投入する方式で「失われた半導体王国」の再建に乗り出している。日本経済新聞などによるとSMBC日興証券が