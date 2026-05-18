青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）と韓国政府は17日、緊急調整権発動の可能性に言及し、サムスン電子の労使双方に対し、対話による事態解決を呼びかけた。18日に開かれるサムスン電子労使の2回目の事後調整会議が、国家戦略産業の危機を防ぐ事実上最後の機会だと判断したためだ。金民錫（キム・ミンソク）国務総理はこの日、国民向け談話を発表し、「ストライキによって国民経済に莫大な被害が懸念される状況が発生するなら、政