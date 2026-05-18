◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月17日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4月27日（同28日）のマーリンズ戦以来、今季3度目の3安打をマークした。9回の第5打席もしっかりと球をとらえた。右腕ジョンソンのカウント2―2からのシンカーを逆らわずに左前へ運び、後続の安打で生還。2試合連続の2桁得点を呼んだ。初回はエンゼルス