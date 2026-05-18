メキシコ中部で、子どもや乳児を含む男女10人が銃撃され、死亡する事件がありました。現地メディアなどによりますと、17日未明、メキシコ中部プエブラ州テウィツィンゴで、武装した集団が民家に押し入って銃撃し、中にいた10人が死亡しました。犠牲者は縛られた状態で頭部を撃たれていて、うち3人は生後2か月の乳児を含む未成年だったということです。背景には、親族間のトラブルがあった可能性があるとして、地元捜査当局が容疑者