アメリカ政府は先週の米中首脳会談を受けて、中国側が新たに年間でおよそ2兆7000億円規模のアメリカ産農産物を購入することに合意したと発表しました。ホワイトハウスは17日、先週の中国での米中首脳会談を受けて、中国側が新たに2028年までの3年間、毎年少なくとも170億ドル=およそ2兆7000億円規模のアメリカ産農産物を購入することに合意したと発表しました。これらは、去年、中国が合意したアメリカ産大豆の購入量に上乗せされ