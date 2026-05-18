アメリカのトランプ大統領は17日、SNSでイランに対し「早急に動き出さなければ何も残らない」として、攻撃の再開を警告しました。トランプ大統領は17日、SNSに「イランにとって刻一刻と時間が迫っている。早急に動き出さなければ何も残らないだろう。一刻の猶予もない！」と投稿しました。イランに対し攻撃の再開を警告し、戦闘終結に向けた交渉での譲歩を迫った形です。一方、ニュースサイト・アクシオスは、イランが核開発計画を