可愛すぎるポメラニアンの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で15万3000回再生を突破し、「かんわいいぃぃぃぃ」「笑ってる…！！」「思ってる以上の笑顔」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：トリミング中の犬をお迎えに行った結果→ガラス越しに『ママだ』と気付いた瞬間…あまりにも尊い『表情』】 ガラス越しの笑顔にキュン♡ TikTokアカウント「poponchu1112」