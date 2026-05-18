MICは、欧州を中心にレンタカー事業を展開するEuropcar Mobility Groupとの独占協業契約を締結し、4月14日からニコニコレンタカー直営の空港店舗などでEuropcar経由の予約受け入れを開始した。対象は新横浜駅店、新千歳空港店、鹿児島空港店、長崎空港店、福岡空港店、成田空港店、関西空港りんくうタウン駅前店、羽田空港店、熊本空港店の直営9店舗。Europcarの予約ネットワークから日本訪問前に車両を手配できる。訪日外国人の増