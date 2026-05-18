大きなスピーカーから流れるクラシックやジャズ、名曲の数々に耳を傾け、コーヒーを飲む。次第に、音の波に包まれ、心がほぐれていく。そんな優雅な時間が過ごせる音楽喫茶を集めました。時代を超えた音楽の旅へ出かけましょう。思い思いの楽しみ方でジャズを嗜むかつての名店『響』をはじめ、神保町と言えばかねてジャズ喫茶の聖地とも目されていたらしい。らしい、というのは往時をよく知らないからだが、今も神保町を歩けばジャ