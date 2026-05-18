正捕手の座に座る松尾。今後の成長が楽しみだ(C)産経新聞社DeNAは5月17日、巨人戦（東京ドーム）に0-1で敗戦。ヤクルトとの開幕カード以来、今季2度目の同一カード3連敗を喫した。両チームの投手陣が好投を見せる中、バッテリーとランナーとの見応えある攻防が繰り広げられていた。【動画】「脳汁ドバー！」の鮮やかサインプレーDeNA若手バッテリーが披露した牽制シーンを見る5回裏、先頭の浦田俊輔に安打で出塁されると、