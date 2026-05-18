上田綺世（ゲッティ＝共同）【ズウォレ（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグ最終節で17日、アヤックスの板倉滉は敵地のヘーレンフェイン戦にフル出場した。同僚の冨安健洋は出番がなかった。試合は0―0で引き分けた。フェイエノールトの上田綺世と渡辺剛は休養のため、2―0で勝った敵地のズウォレ戦でベンチ外だった。上田は今季25ゴールで得点王となった。