ビジネスの場において、「クールビズ」の正解はあるのか。スタイリストの森井良行さんは「この数年で夏の身だしなみの正解が変わりつつある。特にノーネクタイ時のシャツには、多くの人が陥りがちな盲点がある」という――。写真＝iStock.com／shapecharge※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／shapecharge■大事な商談で「ノーネクタイ」は失礼にならないかはじめて訪問する取引先に向かう道中、こんな迷いが頭をよぎる瞬間