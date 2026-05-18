■なぜ日本の学校は「暑くて寒い」のか2018年7月、愛知県豊田市の小学校で1年生の児童が、校外学習から戻った後教室で倒れ、熱中症で亡くなるという痛ましい事故がありました。これを受け、政府は全国の公立小中学校へのエアコン設置を急速に進め、当時約60％だった普通教室の設置率は、わずか2年で約93％に、最新の調査によれば、現在99％に達しています。文部科学省「公立学校施設における空調（冷房）設備の設置状況調査」より