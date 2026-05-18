世の中に星の数ほどある「仕事」。その仕事の中で実際にあった出来事、誰かの忘れられないエピソードを短い小説に仕立てていきます。第1回は、臨床心理士として働く梶本さん(仮名・51歳)が出会った「どうしても嫌いになれなかった患者さん」の物語。○第1話臨床心理士「さじを投げられた人」※画像はイメージです。忘れられない人となると、仕事をはじめた頃の人になる。 僕が社会に出たのは29になる歳。大学にずるずるいて、大