女優イム・ジヨンが、バリ島で完璧な美しさを披露し、ファンの視線を釘付けにした。イム・ジヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。【写真】こんな肌見せは初めて！イム・ジヨンキャプションには、英語で「美しいバリ島」という言葉とともに、異国情緒あふれる風景のなかで余裕を満喫している複数枚の写真を投稿した。公開された写真のなかで、イム・ジヨンは夕焼けで赤く染まっていく幻想的なインフィニティプールを背景に、カ