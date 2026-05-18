待ちに待った女の子とのデート。徹底的に女の子をエスコートし、女の子に満足して貰いたいものです。そこで今回は、みなさんの参考として頂くために、「デートでの優しさ７パターン」をご紹介させて頂きます。【１】食事をご馳走する。女の子が財布を出す隙も与えず、スマートにご馳走しましょう。【２】重そうな荷物は率先して持ってあげる。女の子が重そうな荷物を持っている場合、率先して持ってあげましょう。力仕事は男の役割