『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。ある日、部下たちが自分の事を話している状況に遭遇してしまい…。「聞いてしまったヤギさん」課長のヤギさんの苦悩は、来週も続く！⇒前回を読む『「GW明けの憂鬱な空気を良くしようと思って…」チーム全体の士気が下がっている連休明