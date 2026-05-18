がん保険・医療保険・変額保険など各種保険商品やウェルビーイングサービス等で、「健康」「介護」「老後資金」をサポートする「ウェルビーイング応援企業」を標榜する。社長を務める久米康樹氏（54歳）の休日の過ごし方とは？（撮影／西粼進也）ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社代表取締役社長久米康樹72年、徳島県生まれ。95年、東京大学文学部卒業後、安田火災海上保険（現：損害保険ジャパン）入社。16年、ＳＯＭＰＯ