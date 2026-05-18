「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「ペットボトルのキャップ下の輪」の正式名称、知っていますか？ペットボトルを開けたあと、飲み口の下に残っているあの細いリング。キャップを外すたびに目にしているはずなのに、あの部分だけの名前を聞かれると意外と答えにくいですよね。気になる正解は次のページです！答えは・・・「タンパーエビデントリング」でした！タンパーエビデントリングは、ペットボトルのキャップ