笠岡市西大島で住宅全焼17日 5月17日夜、笠岡市で住宅火災が発生し、1人が死亡しました。 警察によると、17日午後7時半ごろ笠岡市西大島の住宅から火が出ているのを近くに住む人が見つけ、119番通報しました。 消防が約3時間後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅1軒が全焼。焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 この家には84歳の女性が1人で暮らしていて、警察は亡くなったのはこの女性とみて身元の