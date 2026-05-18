突然ですが、「CTS」が何の略か知っていますか？知ってたら空港マニア！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「新千歳空港」でした！CTSとは、北海道の玄関口として知られる「新千歳空港」のIATAコード（国際航空運送協会が定める3文字の空港識別コード）です。新千歳空港は北海道千歳市と苫小牧市にまたがる形で位置しており、国内最大規模の空港のひとつです。国内線・国際線ともに充実した路線網を持ち、年間約2,000万人