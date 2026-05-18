◆サッカー◇静岡県高校総体▽２回戦常葉大橘６−０御殿場西（１７日・藤枝明誠高グラウンド）２回戦１４試合が行われた。常葉大橘は県総体初出場の御殿場西にシュート２５発を浴びせ、６ー０の大勝発進となった。１月の県新人戦は４強進出も、準決勝で藤枝東に０―３。「あの強度を基準にして上げて行こう」とイレブンは練習に取り組んできた。前半は相手をシュート０本に抑えるなど「やるべきことができた」とＤＦ池田大