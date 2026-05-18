小さな子どもが、お母さんのおなかの中にいたときの記憶、いわゆる「胎内記憶」。お母さんの胎内にいたときの記憶だけでなく、おなかに宿る前の「中間生記憶」や陣痛から誕生までの「誕生記憶」、前世の記憶「過去生記憶」などさまざまな種類がある。【写真】障がいをもつ双子の子育てに奮闘していた関本さん。それぞれ「好きなこと」を見つけていった次男・泰輝さんと、長男・紘輝さんアンケート調査によって数字に大きなばら