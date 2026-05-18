技術さえあれば通用するほど、メジャーは甘い世界ではない。過酷な環境、言語の違い、熾烈な競争……選手が直面する「壁」の正体。村上の強さを示す特筆すべき「データ」どんな業界においても「前評判」ほど当てにならないものはないが、この男は良い意味で見事に予想を裏切ってくれた。昨オフにメジャーへ移籍した、ホワイトソックスの村上宗隆（26歳）だ。3月27日からの開幕カードで3戦連発弾を放った後は4試合連続無安打もあ