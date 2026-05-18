第７３回春季東海地区高校野球大会が２３日、岡崎レッドダイヤモンドスタジアムなどで開幕する。春夏秋を通じ、創部７２年目で初の県制覇を果たした知徳は、中部大春日丘（愛知２位）と対戦。県準優勝校の浜松商は岐阜の優勝校・大垣日大と激突する。県王者の知徳が強豪に挑む。県大会では打線をけん引した１番・高橋舵真（かじま）遊撃手（３年）が東海では公式戦３戦連発がかかっている。準決勝・聖隷クリストファー戦で最速