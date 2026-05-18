佐々木朗希の苦闘が続いている。5月11日（日本時間12日）のジャイアンツ戦では6回途中6安打3失点で降板して勝敗はつかず。今季はここまで7戦に登板して1勝3敗、防御率は5.88だ。スポーツ紙デスクが言う。「球速は今季最速タイをマークして変化球のコントロールもよかったが、1点リードの6回に3連打を浴びて追いつかれた。今季のQS（クオリティスタート）は１試合だけ。それでもローテーションを外れないので、地元メディアでは批