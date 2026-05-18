世界最大のプロレス団体「ＷＷＥ」のイヨ・スカイと元新日本プロレスでＥＶＩＬのリングネームで活躍し現在、ＮＸＴに参戦しているＮＡＲＡＫＵが１７日、それぞれ自身のインスタグラムを更新し結婚していたことを連名で発表した。イヨは１７日にＴＢＳ系「情熱大陸」（日曜・午後１１時）でＮＡＲＡＫＵと３年前に婚姻届を提出していたことを公表していた。インスタグラムでは、「情熱大陸」でも披露したウェディングドレス